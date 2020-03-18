Başkan havaalanının revizesi için müracaat etti

EROL TAŞKAN

Belediye Başkanı Dr. Halil İBrahim Aşgın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Çorum ziyaretinde verdiği havaalanı sözünü resmiyete taşıyıp, resmi yazışmaları başlattı.

Mevcut havaalanı inşat projesinin revizesinin yapılarak tamamlanması ve havaalanı olarak kullanıma açılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne resmi talep yazısını bakanlığa ulaştıran Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, "Çorum'un en büyük hayali erçek oluyor. Havaalanı inşaatımızın tamamlanması için gerekli talep yazımızı ve eklerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ilettik. Hayırlı olsun." dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2020, 15:59