'Başkan ikna edilmeli'

EROL TAŞKAN

Önceki dönem Belediye Başkanı Avukat Muzaffer Külcü, Çorum FK'da yaşananları değerlendirdi. Külcü, Çorum FK Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıklayan Fatih Özcan'ın ikna edilmesi gerektiğine işaret etti.

Görevi süresince Çorum Spor'un gelişimine yönelik çalışmalarıyla da dikkat çeken Muzaffer Külcü, kendi döneminde yaşadıkları zorlukları ve verdikleri mücadeleyi özetlediği açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu; "Çorum FK Başkanı Sevgili Fatih Özcan’ın açıklamalarını dün baştan sona büyük bir üzüntü ile dinledim. Duygusal ve sitem dolu bir veda konuşmasıydı.

BU ALEM CADI KAZANI GİBİ SÜREKLİ KAYNAR

Öncelikle belirtmek istiyorum ki Fatih Başkanın hakkında söylendiği iddia olunan nâhoş sözlerin belki 10 katını kendi hakkımda ve Çorumspor’da yöneticilik yapan başkaca arkadaşlar hakkında da duydum. Ne yazık ki bu alem, böyle cadı kazanı gibi sürekli kaynar. 51 saygın iş adamı arkadaşımız ve bizim hakkımızda davalar açıldı. Ama biz sevmekten yine de vazgeçmedik. Bedel ödemek pahasına sevdamızın peşinden gitmeye, yüreğimizin götürdüğü yere yürümeye hep devam ettik. Zaman zaman gönül kırgınlıkları oldu ama onları da atlattık.

ARTILARI EKSİLERİNDEN KAT BE KAT FAZLA

Kimse hatasız, kusursuz değildir. Elbette Fatih Başkanın da hataları, kusurları vardır. Şüphesiz ki artıları ve katkıları kat be kat fazla. Gün bunları konuşmak günü de değildir.

BİR GECEDE ÇORUMSPOR’DAN VAZGEÇTİLER

Biz Başkanlıktan ayrıldığımız zaman bir gecede Çorumspordan vazgeçtiler. O gün Fatih Başkan bu sevdaya sahip çıktı. Kulübü ortada bırakmadı. Bu şehre bir kupa getirdi. O gün herkes Fatih Başkanla fotoğraf çektirme yarışına girmişti. Çünkü o fotoğrafla adeta başarıya ortak olunuyordu. Olsun, o kadarı bile güzeldi.

SABIR GÖSTERMEK GEREKİR

Lakin futbol her yıl kupa kazanılan bir alan değil; beklemek, sabır göstermek gerekir. Değerlerimizi böyle hızlıca kaybedersek dönüşü olmayan bir yola mahkum olabiliriz.

DAHA İYİSİNİ VAAD EDEN GÖRÜNMÜYOR

Çayın taşı ile çayın kuşunu avlamak hesapları yapanlar varsa bu bize sadece zarar verir. Çorum FK’yı Fatih Başkanın getirdiği yerden daha ileriye götürmek elbette mümkün. Ama bugün daha iyisini yapmayı öngören, vaad eden birisi ne yazık ki ortada görünmüyor.

İKNA EDİLMELİLER

Bu şehrin tüm dinamiklerine çağrım Fatih Başkanın ve elin Antalyalısı diye tahkir edilmiş olunan, aslında çok büyük bir teşekkürü hakkeden Mustafa Şeker Beyefendinin ikna edilmesidir.

GÖNÜL KIRGINLIKLARININ ONARILMASI MÜMKÜNDÜR

Ben bu işin Fatih Başkan için bir sevda olduğuna gönülden inanıyorum. Yaşadıkları ve duyduklarından acı çekiyor olabilir. Bunu da anlamak mümkün. İnsanoğlu sevdikleri uğruna nice acıları yüreğine gömmüyor ki. Gönül kırgınlıklarının onarılması mümkün olabilir diye umut ediyorum.

ÇORUMSPOR’U DA KAYBEDECEĞİZ

Korkarım ki bu yapılmaz veya yapılamazsa sadece Fatih Başkan ve yol arkadaşı Mustafa Şeker’i değil ÇORUMSPOR’U da KAYBEDECEĞİZ.

Evet Ç O R U M S P O R’U K A Y B E D E C E Ğ Î Z !!!

HERKESİ DÜŞÜNMEYE VE HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYORUM

ÇORUMSPOR’a gönül vermiş herkesi; bu şehirde söz, imkan, yetki sahibi herkesi bu konuda düşünmeye ve harekete geçmeye davet ediyorum.

ÇORUMSPOR UĞRUNDA AĞIR BEDELLER ÖDEMİŞ BİRİ OLARAK BU ÇAĞRIYI YAPIYORUM

Bilinmelidir ki kaybettiğimiz her değer bizim değerimizdir. Bu çağrıyı Çorumspor uğrunda çok ağır bedeller ödemiş bir insan olarak yapıyorum."

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2021, 00:32