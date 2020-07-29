Başkan kazada hayatını kaybetti

Kargı Beygircioğlu Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Feride Aktaş (50) geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Bir hafta önce trafik kazası geçiren ve Ankara’da bir hastanede tedavi altına alınan Feride Aktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Merhumenin cenazesi bugün Kargı ilçesine bağlı Beygircioğlu Köyü’nde toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına, başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020, 14:28