Başkan maaşını Gıda Bankası'na bağışladı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, korona virüsle yapılan mücadele kapsamında dayanışmanın önemine dikkat çekmek için bir aylık maaşını Belediye Gıda Bankası'na bağışladı.

Belediye başkan Yardımcısı Turhan Candan, Belediye başkanı'nın bağışı ile bebek bezi ve bebek maması alındığını, bu malzemelerin ihtiyacı olan ailelere dağıtılacağını açıkladı.

Satın alınan malzemelerle birlikte düzenlediği basın toplantısında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür eden Turhan Candan, Çorumlu iş adamlarına da çağrıda bulunarak, sosyal dayanışmanın artırılması için katkıya davet etti.

8 bin aileye gıda yardımında bulunduklarını aktaran Candan, Gıda Bankası'nda market mantığı ile çalışıldığını, ailelerin kendileri için belirlenen miktarları belirli bir zaman diliminde marketten alışveriş yapar gibi kullandıklarını, 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahiplerinin evlerine de gıda kolisi götürdüklerini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2020, 19:34