Başkan Recep Gür’den Hakimiyet’e teşekkür

HURŞİT BOZKURT

ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ahilik Haftası kutlamaları nedeniyle gazetemizde yer alan haberler için teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kahveciler Odası Başkanı ÇESOB Yönetim Kurulu Üyesi Nesimi Özkubat ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı ÇESOB Disiplin Kurlu Başkanı Halil Gürbüz'ün de katıldığı ziyarette, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan'a Ahilik Haftası süresince Hakimiyet Gazetesi olarak verilen destekler için teşekkür etti.



Ahilik Haftası'nın dolu dolu bir içerikle kutlandığını ve haberlerini de okurlarıyla buluşturmaktan onur duyduklarını aktaran Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, "Varlığı ile gurur duyduğumuz esnafımızın yaşattığı ve gelecek kuşaklara aktardığı Ahilik geleneğinin sürdürülmesi için dolu dolu bir program düzenleyen ÇESOB Başkanı Recep Gür'ü ve yönetimini gönülden kutluyorum. Çok güzel bir program icra edildi. Bizler haberini okurlarımızla paylaşmanın gururunu yaşadık. Bu nazik ziyaret ve teşekkürleri için biz de ÇESOB Başkanı Sayın Recep Gür'e ve yönetimine nezaketleri için teşekkür ediyoruz." dedi.