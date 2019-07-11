Başkan Romanya’da

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip İle Romanya’nın Roşiori De Vede kentini kardeş şehir ilan etme çalışmaları kapsamında Romanya’da ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Sülük; “İlçemiz İskilip İle Romanya’nın Roșiori De Vede kentinin ‘Kardeş Şehir’ olması için çalışmalarımız kapsamında, Romanya’dayım. Bu minvalde Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası ve Bükreş Belediye Başkanını ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdik. Sayın Belediye Başkanını yapacağımız festivale davet ettik. Kendisi de geleceğinin sözünü verdi. Ziyaretlerimiz esnasında bize eşlik eden Ömer Gökmen’e, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay’a teşekkür ederim. Ayrıca şahsımı ve heyetimizi İlgi ile karşılayıp, ilçemize muhabbet duyan Bükreş Belediye Başkanı Sayın Aurelian Badulescu’ya şükranlarımı sunarım.” ifadelerini kullandı