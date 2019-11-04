Başkan Torun’dan Bakan Yardımcısına ziyaret

M.BURAK YALÇIN

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Ankara ziyaretleri kapsamında Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’yi makamında ziyaret etti.

Başkan Torun ziyarette Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’ye ilçe yatırımları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Dere, Torun’a teşekkür etti.

Torun’un sonraki durağı ise TBMM oldu. Burada AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’yı ziyaret eden Torun, ilçede devam etmekte olan ve yeni yapılması planlanan projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2019, 19:08