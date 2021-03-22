Başkan ve yardımcıları koronaya yakalandı

FATİH BATTAR

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel ve Murat Erdem koronavirüse yakalandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Evde karantinaya alınan Aşgın, "Yaptırmış olduğum COVİD 19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum çok şükür iyi. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavimiz evde devam edecek. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese can-ı gönülden teşekkür ediyor, dualarınızı bekliyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." dedi

Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel ve Murat Erdem'inde sağlık durumlarının iyi oldukları ve evlerinde karantinaya alındıkları öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 13:49