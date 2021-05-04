Başkandan 20 yaş challenge

FATİH BATTAR

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medyada akım haline gelen 20 yaş challenge'a dahil olarak, "Şimdi ne isek 20’li yaşlarda da öyleydik..." notuyla yirmili yaşlardaki bir fotoğrafını paylaştı.

Başkan Aşgın, insanların sosyal medya hesaplarından yirmili yaşlardaki fotoğraflarını paylaşarak oluşturdukları bir akım olan 20 yaş challenge'ye dahil oldu. Aşgın, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte görüldüğü fotoğrafı paylaşrak "Şimdi ne isek 20’li yaşlarda da öyleydik..."notunu paylaştı.

Bu arada Çorum'da bazı bürokrat ve siyasiler de 20 yaş challenge akımına uyarak, 20'li yaşlarındaki fotoğrafını paylaştı.

İşte 20'li yaşlarını paylaşan siyasiler;

Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı; "Lisede 80 öğrencinin kaldığı yurt koğuşundan, ODTÜ yurtlarında 8 kişilik odaya taşınan bir genç (1984)"

Gelecek Partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu; "Zaman su misali akıyor"

Çorum eski Belediye Başkanı Zeki Gül; "20 years challange"