Başkandan gariplere bayramlık hediyesi

M.BURAK YALÇIN

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, arefe günü garibanların yüzünü güldürdü.

Başkan Aşgın, Çorum'da Ulucami ve Ulumezarlık önlerinde takılan ve hemen hemen herkesin tanıdığı garibanlara arastada bayramlık hediyesi aldı.

Pandemi nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde bir nebze de olsa onların yüzünü güldürmek isteyen Aşgın, bayramlık elbise ve ayakkabı hediye etti. Bayramlıklarına kavuşan garibanların mutlulukları gözlerinden okunurken, hediyeleri için Başkan Agın'a teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021, 18:02