Başkan’dan ‘nice yıllar’ tebriği

FATİH AKBAŞ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gazetemizi ziyaret ederek 30. yıldönümümüzü kutladı.

Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü’nün de katıldığı ziyarette konuşan Başkan Aşgın, Hakimiyet Gazetesi’nin Çorum açısından çok önemli bir kazanım olduğunu, 30 yıllık başarılı hizmetleriyle Çorum’a ve Çorum halkına birbirinden güzel hizmetlere imza attığını belirtti.

Hakimiyet Gazetesi’nin 30 yıllık yayın hayatında, toplumun tüm kesimlerine hitabeden haberlere imza attığını ve her daim toplum faydasını önde tuttuğunu söyleyen Aşgın, “Nice yıllar başarınız daim olsun. Hak ve hakikat yolunda kaleminiz keskin, sözünüz bereketli olsun. Sağduyunun sesi olarak objektif ve ilkeli yayıncılığın önemli bir temsilcisi olarak kabul ettiğimiz Hakimiyet Gazetesi’nin varlığı da başarısı da Çorumlu’nun gururu olmuştur. Hakimiyet ailesini canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la genel ve yerel gündem üzerine sohbet eden Belediye Başkanı Aşgın, 30. Yıl anısına Taşkan’a Saat Kulesi maketi hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan da, “Bu güzel dilek ve nezaketleri için Belediye Başkanımız ve yardımcılarına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.