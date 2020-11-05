Başkanın adının kullanarak dolandırıcılık yapmaya kalkmışlar

FATİH BATTAR

Çorum’da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın adını kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyen kişilere karşı belediyeden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada; “Son günlerde belediyemiz ve Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın adına dolandırıcılar tarafından bağış adı altında para talep edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Belediyemiz ve belediye başkanımızın vatandaşlarımızdan maddi anlamda hiçbir şekilde konuda yardım ya da bağış gibi bir talebi bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın bu isteklere itibar etmemesi, dolandırıcıları tuzağına düşmemesi konusunda dikkatli olması önemle rica olunur.” denildi