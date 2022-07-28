Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Başkent Organize Sanayi Bölgesi 1. Etap B Kısmına ait altyapı işleri, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın sorumluluğu altında yapılacak olan altyapı yapım ihalesi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle gerçekleştirilecek.

İhale, 16 Ağustos 2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binasında yapılacak. İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ve Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığında görülebilir.

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