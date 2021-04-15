Başöğretmen Anadolu gençleri şampiyon oldu

RECEP MEBET

‘Gençler Arası Bilgi Yarışması’ İl Finali, Kerebigazi Erkek Öğrenci Yurdu’nda yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri tarafından organize edilen yarışmada Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi öğrencileri Ömer Kurşun, Melih Babuçcu ve Edanur Ziki’den oluşan ‘Grup X’ birinci oldu.

Geçtiğimiz Perşembe günü düzenlenen yarışmada Matematik, Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Genel Kültür, Spor ve Görsel Sanatlar’dan sorular yöneltildi.

24 grubun katıldığı yarışmada il birincisi olan Grup X, Haziran ayında Ordu’da düzenlenecek bölge finalinde Çorum’u temsil etmeye hak kazandı.

Başöğretmen Anadolu Lisesi’nin başarılı öğrencilerini kutlayan Okul Müdürü Erdinç Altun, şampiyon olan yarışmacıları çeşitli hediyelerle ödüllendirerek başarılarının devamını diledi.