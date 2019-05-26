Başsavcı Yurdakul'a Yeni Çorumspor forması

Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Tufan Köse, Başsavcı Ömer Faruk Yurdakul'un iftar sofrasına konuk oldu. Adana'da Yeni Çorumspor'un, Serik Belediyespor ile oynadığı final maçına giden AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Adana Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ömer Faruk Yurdakul'u da ziyaret etti.

CHPMilletvekili Tufan Köse ve Çorumlu işadamı Mehmet Özdoğan'ın da bulunduğu ziyarette Ceylan, Başsavcı Yurdakul’u Yeni Çorumspor'un maçına davet etti.

Başsavcı Yurdakul'a yeni görevinde başarılar da dileyen Ceylan, Başsavcı'ya Yeni Çorumspor'un formasınıhediye etti. Ceylan ve beraberindekiler daha sonra Başsavcı Yurdakul'un iftar sofrasına konuk oldular.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2019, 23:07