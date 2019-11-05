Bataklığa saplanan ineği köylüler kurtardı

MURAT ÇETİN

Çorum merkeze bağlı Gökdere Köyü’nde bataklığa saplanan inek köylüler tarafından kurtarıldı.

Pazar günü gerçekleşen olayda civardaki su kanalında oluşan kaçaktan dolayı meydana gelen bataklıkta inek mahsur kaldı.



‘YAKLAŞIK 10 İNEK BU KANALA DÜŞTÜ’

Olayla ilgili bilgi veren Gökdere sakinleri, bu sene yaklaşık 10 tane ineğin bu şekilde battığını ve kanala düşüp mahsur kaldığını belirterek, “Köy içerisinden Yeni Hayat Barajına su kanalı gidiyor. Kanalı yapan firma etrafına önlem almadı. Sadece 100-200 metre civarına tel çektiler. Diğer taraflar açık. Kanaldan su kaçırıyor. Kanalın kenarı açık olduğu için inekler içine düşüyor. Bu ineklerin bir tanesi yaklaşık 12-13 bin TL. Belediyeye önlem alınması için taleplerimizi dile getirdik fakat bir gelişme olmadı” dediler.