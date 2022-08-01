Batman'da 276 konut satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Batman Merkez Ciğerlo Mahallesi’nde 276 adet konutu satışa sunuyor.

Alt gelir grubu projesi kapsamında yaptırılan 186 adet 2+1 konut ile sosyal konut projesi kapsamında 90 adet 3+1 konut yüzde 25 peşinat ve 180 ay vade seçeneği ile satılacak. Başvurular T.Halk Bankası A.Ş. Batman İli Şubeleri ve E-Devlet üzerinden 15 - 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

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