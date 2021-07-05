Bayat Belediyesi 3 itfaiye eri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Bayat Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav 14.09.2021’de saat 09.30’da başlamak üzere Bayat Belediyesi İtfaiye Amirliğinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2021, 18:52