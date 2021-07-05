Bayat Belediyesi 3 itfaiye eri alacak

Bayat Belediyesi 3 itfaiye eri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Bayat  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’na  tabi olarak  istihdam edilmek  üzere;  Belediye  İtfaiye Yönetmeliği  hükümlerine  göre aşağıda  unvanı, sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak kaydıyla belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav 14.09.2021’de saat 09.30’da başlamak üzere Bayat Belediyesi İtfaiye Amirliğinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2021, 18:52
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hititlerin kozmos sırrı çözülüyor
Hititlerin kozmos sırrı çözülüyor
  1. Boğazkale