Bayat’ta yamaç paraşütü etkinliği

Bayat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yamaç paraşütü uçuş etkinliği düzenlenecek.

Bayat Kaymakamlığı ve Bayat Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek uçuş etkinlikleri 29-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olup, sporcular için konaklama, yemek ve transfer ücretsiz olacaktır.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, etkinliğe tüm halkı davet etti.

Milli Paraşütçü Oğuzhan Sadeer Bayat’tan Konya’ya uçuş gerçekleştirerek, yeni bir rekora imza atmıştı.

293 km mesafe kat ederek, Konya’ya iniş yapan Sadeer, havada 8 saat 15 dakika kalarak, yeni bir Türkiye rekoruna imza attı. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)