Bayburt Belediyesine ait çay ocağı ve çay bahçesi ihale ile kiraya verilecektir

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre mülkiyeti Bayburt Belediyesi'ne ait Şeyhhayran Mah. Cumhuriyet Cad. Ada: 943, Parsel: 17 no:31 de bulunan 115 m2 Hizmet Binası,85 m2 Kış Bahçesi,120 m2 Teras,28 m2 açık kullanım alanı olarak çay bahçesi ve çay ocağı olarak kullanılmak üzere 5 yıllığına Şehit Nusret Parkının bir kısmı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale yapılarak kiraya verilecektir.

İhale 02 Ağustos Pazartesi günü saat 14:00’da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

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