Bayburt-Çorum dostluğu

RECEP MEBET

Çorum ile Bayburt arasındaki tarihi dostluk, Karadeniz basınını buluşturan organizasyonda bir kez daha perçinlendi.



Bayburt’ta düzenlenen Karadeniz Gazeteciler Federasyonu 3. Olağan Genel Kurulu ve 8. Başkanlar Konseyi Toplantısı’na katılan Çorumlu delegeler, iki şehir arasındaki köklü dostluk bağlarını pekiştirdiler.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız’ın ev sahipliğinde şehri gezen Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Çevrim ve Recep Mebet, protokol mensuplarıyla da bir araya geldiler.



Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin misafiri olan Çorum heyeti, kardeş şehirler arasındaki tarihi ilişkileri anlattılar.

Çorum Saat Kulesi’ne benzerliği ile dikkat çeken Bayburt Saat Kulesi’nin hikayesini anlatan Başkan Hükmü Pekmezci, Osmanlı-Rus Harbi sırasında Çorum’a gidip geri dönen Bayburtlu muhacirlerin, çok beğendikleri Saat Kulesi’nin bir benzerini memleketlerine yaptıklarını söyledi.



Saati Almanya’dan getirtilen kulenin restorasyonu için kolları sıvadıklarını belirten Pekmezci, basın mensupları aracılığıyla Çorum’daki hemşehrilerine selamlarını iletti.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeliği’nden Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine geçen Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ise yeni kampüsü tanıtarak akademik faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Karadeniz basınını ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Halil İbrahim Şimşek, 2008 yılında kurulan Bayburt Üniversitesi’nin 8 fakülte, 3 meslek yüksek okulu, 1 yüksek okul, onlarca araştırma merkezi, 12 bin 500 öğrenci, 400’ün üzerinde akademik ve idari personelle yaklaşık 180 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu söyledi.



Yükseköğretim hayali kuran Çorumlu öğrencileri Bayburt’a davet eden Prof. Dr. Şimşek, “Şehrimizin ve üniversitemizin kapıları Çorumlu hemşehrilerimize sonuna kadar açık” diye konuştu.

Çorum’da binlerce Bayburtlu’nun yaşadığını hatırlatan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ise misafirperverliklerinden dolayı Bayburt protokolüne teşekkür ederek, “Başarılı organizasyon ve evsahipliğinden dolayı Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ile emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2019, 20:08