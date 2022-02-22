Bayburt taktiğini çalıştılar

HARUN AKKAYA

Çorum FK yarın sahasında oynayacağı Bayburtspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Ergün Penbe yönetiminde tesis sahasında saat 16’da yaptığı antrenmana sakatlıkları devam eden Erdi, Muhsin, Batuhan, Emre, Halil İbrahim ve Recep katılmadı. Mertcan Aşcı ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Çalışma ısınma hareketleri ile başladı. Ardından sahanın üç farklı noktasına kurulan kalelere gol oyunu oynatan teknik heyet futbolcuların morallerini yükseltmeye çalıştığı gözlendi. Daha sonra yarı sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Ergün Penbe önce kontrol pas ardından serbest olarak yapılan bu çalışma sırasında Bayburtspor maçının oyun taktiğini sahaya uygulatmaya çamıştığı gözlendib Penbe bu bölümde sık sık futbolculara dikkat etmeleri gereken konular hakkında uyarılarda bulundu.

Çorum FK Bayburtspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı şut ve taktik çalışma ile tamamlayarak tesislerde kampa girecek.