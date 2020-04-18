Bayburt'un sorumsuzluğuna karşın Çorum'un hassasiyeti

Dün gece Çevre Yolu'nda 22 kişilik Somalili gurupla karşılaşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, gurubun bir araç tarafından bırakıldığını tespit etti.

Somalili gurubun Çorum7a gelme nedeni ve hukuki durumları hakkında inceleme başlatıldı. Yapılan incelemenin ardından şahısların Bayburt'tan gönderildiği anlaşılırken, Bayburt Göç İdaresi'nin ihmalkarlığı Çorumlu yetkililerin özverili çabalarıyla telafi edildi.

Üzerlerinden Çorum iline gitmesine izin verilmiştir yazısı çıkan yabancılar için harekete geçen Valilik, İl Göç İdaresi aracılığı ile adeta meydanda bırakılan Somalililer, yapılan girişimlerle evrakları ve kalacakları yerler ayarlanarak, 14'ü Ankara'da hizmet veren barınma merkezine yerleştirildi. Geri kalan 8 kişi de Çorum'da bir otele yerleştirilirken, Valilik tarafından yapılan açıklamada Çorum'da kalan şahısların da işlemlerinin tamamlanmasının ve kalacak yerlerinin ayarlanmasının ardından Pazartesi günü İstanbul'a gönderileceği bildirildi.

Bayburt İl Göç İdaresi'nin görevini yapmamasıyla büyük bir mağduriyet yaşamakla yüzyüze kalan Somalililer, Çorumlu yöneticilerin hassasiyetle yürüttükleri çalışmalar sonucunda mağdur olmaktan kurtarıldı.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2020, 21:34