Bayındır Barajı münbit toprakları suyla buluşturdu

İnşaası 2021 yılında biten Bayındır Barajının sulama tesisleri de 2022 yılında tamamlandı. Baraj sayesinde 4 bin 10 dekar tarım arazisi suya kavuşmuş oldu.

DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Çorum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamakta.

‘ÇORUM’UMUZA 12 BARAJ VE 3 GÖLET KAZANDIRDIK’

İç Anadolu’nun ve ülke tarımının en önemli illerinden birisi olan Çorum’da ziraatın daha da gelişmesi için 2003-2022 yılları arasında toplam 3.932.485.039 TL’lik yatırım yapılarak, 117 adet tesisin hizmete alındığını belirten DSİ Genel Müdürü hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca, “Bu tesislerin; 6 adedi içmesuyu tesisi, 13 adedi baraj, 3 adedi gölet, 20 adedi sulama tesisi, 70 adedi taşkın koruma tesisi ve 5 adedi HES tesisidir. Toplam 117 su yapısını inşa ederek hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Çorum’da toplam 179 bin 620 dekar tarım arazisini sulamaya açarak, çiftçilerimize yıllık 135.312.000 TL zirai gelir artışı sağladık” dedi.

‘BAYINDIR BARAJI İLE MÜNBİT TOPRAKLAR SUYA KAVUŞTU’

Çorum’un münbit topraklarını su ile buluşturmak için yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Bu kapsamda inşaat çalışmaları tamamlanan Çorum Bayındır Barajını tamamlayarak 2021 yılında işletmeye aldık. Bütün bileşenleri tamamlanan baraj sayesinde 2022 yılında tam kapasite olarak 4 bin 10 dekar tarım arazisi suya kavuşmuş oldu. Bölgede yapılan sulu tarım ile birlikte yöre çiftçisine yıllık yaklaşık 10 milyon liralık net gelir artışı hedeflemekteyiz” şeklinde belirtti.

Temelden yüksekliği 36 metre olan barajın depolama hacmi 937.000 metreküp olup, toplam 13 bin 770 metre sulama tesisi tamamlandı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022, 17:26