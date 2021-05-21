Bayrak asaleten atandı

Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, yaklaşık 3 yıldır vekaleten yürüttüğü idarecilik görevine asaleten atandı.

İçişleri Bakanlığı, STK’ların proje faaliyetlerine verdiği destek ve gayretli çalışmalarıyla dikkat çeken Mustafa Bayrak’ın asaletini tasdik ederek aynı görevi sürdürmesine onay verdi.

MUSTAFA BAYRAK KİMDİR?

Mustafa Bayrak, 1974 yılında Çorum’un Osmancık ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Dodurga’nın Tutuş Köyü’nde, orta öğrenimini Osmancık’ta, lise öğrenimini ise Çorum’da tamamladı.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nü tamamladı.

Memuriyet hayatına 1998 yılında TEDAŞ Çorum-Dodurga İlçe İşletme Şefliği’nde başladı. TEDAŞ’ta yaklaşık 13 yıllık yöneticilik görevinden sonra kurumun özelleşmesinden dolayı 2011 yılında Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde göreve başladı. 6 yıl süreyle İmar ve İskan Şube Müdürlüğü ile Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü görevini yürüten Bayrak, 2017 yılından İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü görevini vekaleten yürütüyordu.

İçişleri Bakanlığı tarafından Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü görevine asaleten atanan Bayrak, evli ve üç çocuk babası.