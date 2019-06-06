Bayram birlikteliği gurur verdi

EROL TAŞKAN

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bayram ziyaretlerini AK Parti, CHP ve MHP Meclis üyeleriyle birlikte gerçekleştirdi. Birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği bayram günlerinde, siyasilerin sergilediği birlik ve beraberlik, kamuoyu tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Belediye birimlerine ve bazı kurumlara ziyaret yapan heyet, şehitlik ziyaretini de beraber gerçekleştirdi.

Birlikte bayramlaşma davetine katılan meclis üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımda şunları ifade etti; “Şehrimizin ihtiyacı olan sevgiye, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe katkıda bulunmak için birimlerimizin bayramlaşmasını AK Parti, CHP ve MHP Belediye Meclis üyelerimizle birlikte gerçekleştirdik. Samimi birliktelikle Çorum'da çözemeyeceğimiz hiç bir problemin olmadığını düşünüyorum. Bu güzel birlikteliğe davetimize icabet ederek katkı sağladıkları için meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.”