Bayram harçlıklarını Gazze’ye gönderdiler

RECEP MEBET

Çorum’da yaşayan üç kardeş, Ramazan Bayramı’nda biriktirdikleri harçlıklarını İsrail zulmüne maruz kalan Filistinli kardeşlerine yardım için bağışladılar.

Ali Asaf, Muhammed Safa ve Zeynep Ecrin adlı kardeşler 2.000 TL tutarındaki bayram harçlıkları ile İHH İnsani Yardım Vakfı’nın başlattığı ‘Gazze’ye umut ol’ adlı kampanyasına destek verdiler.

Babaları ile İHH Çorum Ofisi’ni ziyaret eden üç kardeş, sergiledikleri örnek duyarlılıkla takdir topladı. Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, iyilik sevdalısı kardeşlere Çocuk İHH ‘Kahramanlık Belgesi’ takdim ederek tebrik etti.

İşgalci İsrail’in terörist saldırıları altındaki Gazze’ye yönelik yardımların sürdüğünü hatırlatan Selim Özkabakçı, şöyle konuştu:

“‘Gazze'ye Umut Ol’ sloganıyla başlattığımız kampanya ile hayırsever Çorum halkına sesleniyoruz. Haydi Çorum, sessiz çığlığın sesi olalım. İsrail'in saldırıları sonucu zor durumda olan Gazze'nin yaralarını sararak beraber imar edelim.

Kampanyamıza destek için GAZZE yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL bağışta bulunabilirsiniz. Ayrıca Vakıf Katılım Bankası Çorum Şubesi’ndeki TR17 0021 0000 00019001 9000 01 numaralı hesabımıza veya Ziraat Bankası’ndaki TR84 0001 0000 7870 5591 0950 01 numaralı hesabımıza bağışta bulunabilirler.

Öte yandan Üçtutlar Mahallesi KYK Kerebi Gazi Erkek Öğrenci Yurdu arkası Muratevler 6. Sokak numara 12’deki Çorum İHH Ofisi’ni ziyaret edebilir, 03642242620 ve 05388777655 insani yardım hatlarımızı arayarak detaylı bilgi alabilirler.”