MURAT ÇETİN

Belediye ekipleri, su arama çalışmalarını bayramda da sürdürdü.

Belediye Başkanı Alper Zahir, Melikgazi’de yürüttükleri sondaj çalışmasında su bulunduğu müjdesini, bayram hediyesi olarak duyurdu.

Çorum’un su probleminin kesin çözümü olan Koçhisar Barajı İsale Hattının tamamlanacağı güne kadar, Çorum’un su ihtiyacı için çalıştıklarını vurgulayan Alper Zahir, Koçhisar Barajı’nın Çorum’a bağlanacağı güne kadar su arama çalışmalarının devam edeceğini mesajını, sondajdan çıkan suyun görüntüsüyle birlikte paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2021, 18:36