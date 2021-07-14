Bayram tatili öncesi sürücülere uyarı

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu.

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulunarak, "Trafik işaretlerine uyulmalı, yolun uzunluğuna göre kısa molalar vererek dinlenilmeli ve aşırı hız yapılmamalı." dedi. Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, bayram tatili dolayısıyla yollarda yoğunluk olacağını ve bu dönemlerde trafik kazalarının arttığını hatırlattı. Aşırı hız yapılmamasının önemine işaret eden Tahsin Şahin, araçların hızı arttıkça sürücülerin görüş mesafesinin daraldığını dile getirdi.

HER 2 SAATTE BİR 15 DAKİKA MOLA VERİN

Araç kullananların her 2 saatte bir 15 dakika mola vermesi gerektiğini anlatan Şahin, "Bayramı hüsrana çevirmememiz gerekiyor. Bayramlar bizim en güzel günlerimizdendir. Bu bayramda trafik kazalarını en aza indirmek için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Trafiğe çıkan sürücülerimiz kendi canını ve sevdiklerini düşünerek hız yapmaktan kaçınmalıdır. Tüm araç sürücülerini uyarıyorum. Kurallara mutlaka uyunuz, uykusuz ve yorgun asla yola çıkmayınız. Uzun yolculuklarda sık sık verilen 15 dakikalık molalar hayat kurtarmaktadır. Yol boylarında birçok dinlenme tesisleri mevcut. Sürücülerimiz dinlenmeliler. Çok basit uygulamalar ile mutlu sona ulaşabiliriz." şeklinde konuştu.

SÜRÜCÜLER HIZ KURALLARINA UYMALIDIR

Özellikle bayram tatillerinde trafikte ciddi artışların olduğunu belirten Tahsin Şahin, birçok sürücünün ise uzun yolculuk deneyiminden yoksun olduğunu ifade etti. Sürücülerin zaman zaman "Efendim ben 3 saatlik yolu 2 saatte giderim." gibi yanlış düşüncelere kapıldıklarını aktaran Şahin, sürücülerin özellikle hız kurallarına uyması gerektiğine dikkati çekti. Sürücülerin direksiyon başında cep telefonu ile konuşmamaları gerektiğini de hatırlatan Şahin, bunun yanı sıra 12 yaşından küçük olanların arka koltuklarda kesinlikle emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini vurguladı. Şahin, ayrıca, "Uzun yola çıkacak vatandaşlarımız araçlarının yola hazır olduğunu kontrol ederek bakımlarını muhakkak yaptırmalı." değerlendirmesinde bulundu.

