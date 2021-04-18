Bayrama yetiştirmek için çalışıyorlar

EROL TAŞKAN

Akkent’te üç binada yaşanan heyelan nedeniyle devam eden çalışmalarda perde beton tamamlandı.

Hafta sonu devam eden çalışmada, 133 metre uzunluğunda, 5 metre yüksekliğindeki perde betonun son kısımlarının betonu atıldı.

6 Mart’ta evlerini tahliye etmek zorunda kalan bina sakinleri, evlerine dönecekleri günü dört gözle bekliyor.

113 adet fore kazık üzerine inşa edilen perde betonun tamamlanmasıyla birlikte, kayalık malzemelerle dolgu yapılarak, sağlam bir istinat duvarı elde edilecek. 4,80 metrelik yüksekliğe kadar taşlarla güçlendirilecek perde betonun üzerinin hasır tellerle kaplanıp tekrar beton döküleceğini belirten yetkililer, onun üzerine de peyzaj dolgusunun yapılacağını belirtti.

Kesin tarih vermemekle birlikte bayramdan önce bina sakinlerinin evlerine gelmesi için yoğun bir çalışma içinde olduklarını kaydeden yetkililer, çalışmaların devam ettiğini söyledi.