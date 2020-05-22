‘Bayramlar birlik, beraberlik ve dayanışma günleridir’

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Çorum Serbest Mali Muhasebiciler ve Muşavirler (SMMMO) Odası Başkanı Ali Can Doğan; “Bayramlar, birlik, beraberlik duyguları içerisinde toplumun bütün kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı, dostlukların pekişerek, dargınlıkların bittiği, paylaşma ve dayanışma günleridir.” dedi

‘Bayramlarda yaşadığımız güzel duyguların, sadece bugünlerle sınırlı kalmaması gerekiyor.’ diyen Doğan hayatın her döneminde aynı halis, niyet ve düşüncelere bağlı olarak, ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Doğan; “Unutmamalıyız ki sorunlarımız paylaştıkça azalacak ve mutluluklarımız daha da artacaktır. Bu nedenle Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma , dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kılarsak inanıyorum ki daha güzel günlere ulaşacağız. Bayramları üzüntünün yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar; tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk, barış, bolluk ve bereket getirmesini temenni ederim. İyi bayramlar.” ifadelerini kullandı.



