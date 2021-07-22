Bayramlaşmaya giden yaşlı çiftçi kaza ayırdı

FATİH BATTAR

Çorum'da bayramlaşmaya köyüne giden yaşlı çifti kaza ayırdı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Ankara yolu Toptancılar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere Akkent'in girişinde bulunan Celilkırı köyüne bayramlaşmaya giden Haydar Çetin (80) ve eşi, Toptancılar Kavşağı'nda bir otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Haydar Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Merhum bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Celilkırı köyünde toprağa verildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2021, 19:31