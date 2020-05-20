Bayramlıklar Selamet’ten

Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği Çorum İl Temsilciliği, bayram öncesi hediye ettiği giysi ve ayakkabılarla yetim çocukları sevindirdi.

Hayırsever bağışçıların destekleriyle yetim çocukları sevindirmenin huzurunu yaşadıklarını ifade eden dernek temsilcisi Ali Osman Tortum, “Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi gözetip kollayan kimseyle ben Cennette yanyana bulunacağız" müjdesini veren Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'in şefaatine nail olabilmek adına yetim çocuklarımızı Ramazan Bayramı öncesi sevindirmeye çalıştık. Yetimler sudan mahrum çiçeklere benzerler. Onların rengarenk tomurcuklar açması, toprağa sımsıkı tutunmasına bir damla da olsa bizler de hayırsever bağışcılarımızın desteğiyle vesile olduk. Bir yetimin elinden tutarak yüzündeki tebessüme bir nebze ortak olabilmenin huzurunu, mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu vesileyle şimdiden tüm Çorumlu hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, en kısa zamanda salgından kurtulmamızı Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederiz.” dedi. (Haber Merkezi)



