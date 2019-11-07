'Baz istasyonlarına müdahale yetkimiz yok'



Geçtiğimiz haftalarda Ulukavak Mahallesi’nde kurulan baz istasyonu ile ilgili mahalle sakinlerinden Çorum Belediyesi’ne yönelik şikayetlere cevap geldi.

Çorum belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamada baz istasyonlarının kurulmasına yönelik izinlerin belediye tarafından verilmediği anlaşmanın telekomünikasyon şirketi ile mülk sahibi arasında yapıldığı belirtildi. Açıklamada “Belediyemize Ulukavak mahallesi Selçuk 2. Cadde mülkiyeti özel şahsa ait arsaya baz istasyonunun kurulumu ile ilgili belediyemizin izin verdiği yönünde şikayetler gelmektedir. Özel şahsa ait arsada baz istasyonunun kurulumu ile ilgili mülk sahibi ile Telekomünikasyon şirketi(işletmeci) arasında yer kullanım anlaşması yapılmıştır. Belediyemiz tarafından Belediye Kanunu 15/r maddesine göre “Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek” hükmü ve Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi Ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliği’nin 4. Maddesine göre “ Yer seçim belgesi için yapılan başvurular kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri birlikte dikkate alınarak değerlendirilir. Haberleşmenin önemi göz önünde bulundurulur ve bu konuda keyfi uygulamalar kesinlikle yapılamaz” ayrıca elektronik haberleşme istasyonlarına yer seçim belgesinin verilmesi ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin yönetmeliğinin 5. maddesine göre “Belediye tarafından 20 gün içerisinde reddedilen veya başvuruya ilişkin eksiklikleri bildirilen veya revizyon talep edilen yer seçim belgesi başvuruları hariç olmak üzere, ücreti yatırılmasına rağmen 20 gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır” hükmüne yer vermektedir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu baz istasyonunun Ulukavak mahallesi Selçuk 2. Caddede yer alan özel mülkte kurulmasına izin verilmiş buna istinaden belediyemiz, BTK ve Bakanlık tarafından baz istasyonu kurulmasına izin verilen özel mülkün mücavir alan içerisinde olması nedeniyle yer seçim belgesi düzenlemiştir. Baz istasyonlarının kurulacağı yeri belirleyen, kurulumu ile ilgili başvuruyu değerlendiren ve izni veren kurum BTK( Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)dır. Yargı kararları haricinde, baz istasyonlarına Bakanlığın izni dışında müdahalede bulunulamaz.” Hükmü gereği kurulum izni verme yetkisi belediyemizde olmayıp BTK(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından kurulumuna izin verilen baz istasyonlarına kanunen belediyemizin müdahale etmesi mümkün değildir” ifadelerine yer verildi