Baz istasyonu yargıya taşınıyor

FATİH BATTAR

Çorum’da Ulukavak Mahallesi Selçuk 2.Cadde’ye bir GSM operatörü tarafından kurulması planlanan baz istasyonuna mahalle halkının tepkisi devam ediyor.

Yaklaşık 2 haftadır mahalleye baz istasyonu kurulmaması için eylem yapan mahalle sakinleri, baz istasyonunun kurulacağı alanda nöbet tutuyor.

Mahalle olarak baz istasyonu istemediklerini belirten mahalle halkı, gerekirse gece-gündüz burada yatacaklarını söylüyor.

Konu ile ilgili geçtiğimiz günler Çorum Belediyesi ‘Belediyelerin baz istasyonuna yetkisi yok’ şeklinde açıklama yapmıştı.

Olayın ardından GSM firmaları baz istasyonunu dikmeye çalışırken mahalleli ile şirket çalışanları arasında tartışma çıktı.

Emniyet güçlerinin de hazır bulunduğu olayda şirket çalışanları gelen tepkiler üzerine istasyonu dikmekten vazgeçti.

Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir; “Söz konusu baz istasyonun kurulacağı taşınmaz 50 metre yakınında iki okul bulunmaktadır. Baz istasyonu gerek çevreye yaydığı radyasyon, gerek kanser hastalığına yol açması gerekse de yakındaki bina ve arsa sahiplerinin fiyat olarak etklilenmektedir. Avrupa’da ve dünyanın bir çok yerinde baz istasyonlarının psikolojik etkisi düşünülerek baz istasyonları değişik şekillerde gizlenmektedir.” diyerek baz istasyonu kurulma işleminin durdurulması için konuyu yargıya taşıyacaklarını ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda buluncaklarını söyledi.