‘Bazı partiler oy alabilmek için FETÖ’ye yeşil ışık yakıyor’

Deva Partisi Merkez İlçe Başkanı Şerafettin Ahıskalı yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da TBMM'ye kimin önce geldiğini tartışacaklarına TBMM'ye Fetö'yü kimin önce getirdiğini sorgulamaları gerektiğini belirtti.

Açıklamasına, “Son günlerde 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden siyaset yapan, oradan kahramanlık destanı çıkartmaya çalışan siyasiler, 15 Temmuz sizin iktidar olabilme, daha çok oy alabilme hırsınızın bir tecellisidir. Türk milletinin topyekün sokağa dökülüp kurşunların üzerine koşması, tankların önüne yatması sonucunda da bu kalkışma başarısız olmuştur”diyerek başlayan Deva Partisi Merkez İlçe Başkanı Şerafettin Ahıskalı, “Hiç bir siyasi parti kendine pay çıkartmaya çalışmasın bu darbeyi önleyen gerçek kahraman yüce Türk Milletidir. Kırk yıl boyunca sinsi bir şekilde devletin tüm kılcal damarlarına kadar giren ve en son kozmik odayı bile açtırıp devletin mahrem sırlarını dünyaya servis eden bu örgütün en büyük sorumlusu maalesef kırk yıl boyunca bunlara oy için göz yuman siyasi partilerdir. Şimdi hiç bir siyasi parti kendini sütten çıkmış ak kaşık gibi göstermesin. Çünkü bu darbe girişiminin bedelini bütün Türk milleti öderken siyasi ayağı hala hesap vermemiştir. Eğer hesap vermiş olsaydı bugün yaklaşık % 5 oy oranına sahip olduğu iddia edilen bu yapının oyunu alabilmek için bazı partiler bunlara şirin görünerek yeşil ışık yakmazlardı”dedi.

Şerafettin Ahıskalı, açıklamasına şu ifadeleri kullandı:

“Asla unutmayalım ki siyasi ayağı olmayan bir terör örgütü dış destekli olsa dahi varlığını sürdüremez. Her daim terör örgütleri arkasına aldığı siyasi bir güçle doğar ve devlet iradesi ağırlığını koyduğu anda da yok olur gider. FETÖ terör örgütünün farkı ise insanların dini duygularını kullanarak yapılanmaya başlamış daha sonra varlığını tescillemek ve eylemlerini gerçekleştirmek için sağ sol ayrımı yapmadan kabul gördüğü her siyasi partide mevzilenmiştir. Eğri oturup doğru konuşalım ve bir zamanlar başınızın üstünde taşıdıklarınızı ayaklarınızın altına alarak bu sorumluluktan kurtulacağınızı zannetmeyin. Hiç bir siyasi parti lideri yanılmadı, kandırılmadı sadece işlerine öyle geldi. Türkiye Cumhuriyeti’nin en kapsamlı din eksenli ve şirin görünümlü bu hain paralel yapının mağduru yine zavallı Türk milleti olmuştur. Ticari ayağı yurt dışına kaçmış, ibadet ayağı cezaevlerinde bedel öderken, siyasi ayağı ise yurt içinde şekil değiştirerek siyasi faaliyetlerine devam etmektedir.

Siyaset sahnesine çıkan bir siyasi partinin birinci gayesi seçim kazanıp iktidar olarak rant sağlamak ve sermeyeside seçmen olduğu müddetçe sonuç hiç bir zaman değişmeyecektir. Bu siyasi ahlak ve etik zafiyeti değişmediği müddetçe dün böyleydi, bu gün böyle, yarında maalesef böyle olacaktır. Siz sistemi ve zemini uygun hale getirirseniz dün FETÖ olan örgüt yarın başka bir şekilde yine karşımıza çıkacaktır.

Ey siyasiler bu yapıların birinci derecede suçlusu sizsiniz çünkü siz hiç bedel ödemiyorsunuz.” (Haber Merkezi)