BBP yeni il binası açıldı

FATİH AKBAŞ
Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum İl Başkanlığı hizmet binası gerçekleştirilen törenle açıldı.
İnönü Caddesi No: 25/5 adresine bulunan Büyük Birlik Partisi İl Başkanlığı binasının açılış dün yapıldı.
Duanın ardından açılış kurdelesini kesen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yeni binanın hayırlı olmasını diledi.
Destici, binayı gezerek bilgi aldı. Açılışa BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Halit Topşahin, eski il ve merkez ilçe başkanları ile partililer katıldı.