BBP’de Yıldırım dönemi

RECEP MEBET

Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum 3. Olağan İl Kongresi dün yapıldı.



9 yıldır İl Başkanlığı görevini yürüten Erdal Özkan’ın aday olmadığı kongrede BBP İl Başkanlığı’na Şakir Yıldırım seçildi.

Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleşen kongreye BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, BBP İl Başkanı Erdal Özkan, Merkez İlçe Başkanı Halil Topşahin, bazı il ve ilçe başkanları ve teşkilat yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Sunuculuğunu Eyyüp Ay’ın yaptığı kongre açılış ve yoklama ile başladı.



Başkanlığını Ali Keser’in üstlendiği Divan Heyeti’nde Erdal Özkan, Nihat Argut, Aziz Döngel ve Muharrem Ay görev aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla devam eden kongrenin açış konuşmasını Şakir Yıldırım yaptı.

Erdal Özkan başkanlığındaki parti yönetimine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Yıldırım, “Hareketimizin öncüsü Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu başta olmak üzere, bu vatan için gözünü kıpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, Barış Pınarı Harekatı için görevde olan kahraman Mehmetçiklerimize ve şanlı ordumuza zaferler temenni ediyorum” dedi.

BBP’nin siyasi çizgisi ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda da bulunan Yıldırım, şunları söyledi:

“Büyük Birlik Partisi’nin vizyonu, itaat eden, devleti ve siyaseti uydulaştırılmış ve ekonomisi boyunduruk altına alınmış bir ülke vizyonu değildir. Büyük Birlik Partisi’nin vizyonu, milliyetçi, maneviyatçı, demokrat, vatansever, milletperver tam bağımsız güçlü bir Türkiye ülküsüne sahip vizyondur.

Sahip olduğu değerler mucibince her zaman insanı merkeze alan, insana değer vererek, insan onuruna yaraşır bir siyaset anlayışı ile bugünen kadar başarıyla varlığını sürdüren partimiz, etnik ve kültürel farklılık gözetmeksizin siyasi coğrafyamızın desenleri olarak her bireyi saygıdeğer görmeye devam edecektir.

Tüm samimiyetimizi ve yüreğimizi ortaya koyarak geleceğimizi hayal ve inşa etme gayretlerimizi hızlandırmalıyız. Aksi durumda mazluma umut, yoksula adalet ve insanlığa barış götürme çabalarımız hedefine ulaşamayacaktır.

Önümüzdeki süreçte önce merkezi hükûmete, sonra yerel yönetimlerde güçlü bir temsil kudretine ulaşmak en büyük hedefimizdir. Talip olduğumuz bu yolda başarılı olabilmemiz için tüm dava arkadaşlarımızın çalışmalarını hızlandırmalarını içtenlikle istiyorum. Üstleneceğimiz görevde, emanetin hakkını verebilmek için tüm samimiyetimle azami derecede çaba sarfedeceğime huzurunuzda söz veriyorum.Yolumuz, bahtımız ve alnımız açık olsun. Allah, yâr ve yardımcımız olsun.”

Alperen Şengül’ün okuduğu şiirin ardından kürsüye gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Parti teşkilatına yönelik mesajlar da veren Destici’ye konuşmasının ardından çiçek takdim edildi.

Dilek ve temenniler ile devam eden kongre, yapılan seçimin ardından sona erdi.