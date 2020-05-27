EROL TAŞKAN

Atık Su Arıtma Tesisi’nde bulunan bebek cesedinin sırrı çözüldü.

Toplumda büyük bir üzüntüye neden olan olayın ardından duyarsızlık değil, acı dolu bir hikaye çıktı. Olayın muhataplarının yakını olduğunu bildiren görgü tanığı, gazetemizi arayarak, yaklaşık bir hafta önce, düşük riski nedeniyle Çorum’daki bir hastanede tedavi gören bir anne adayının, tuvalette bebeğini düşürdüğünü, olayın kasıtla değil kaza ile meydana geldiğini bildirdi.

Edinilen bilgilere göre, genç anne adayı yaşadığı rahatsızlık sonucu bebeğinin düşmesiyle konuyu yetkililere bildirmiş ve tüm cabalara rağmen bebek bulunamamış. Haberin duyulmasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat eden acılı ailenin, verdikleri ifadenin ardından bebeklerinin cesedini teslim aldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 14:43