Bebekler için en sağlıklı patik burada

EROL TAŞKAN

1974'ten beri ayakkabı imalat ve tamiri üzerine çalışan İbrahim Kılpelit, hakiki deriden ürettiği bebek patikleri ile özellikle annelerin yeni tercih noktası oldu.



Ünlü firmalardan temin ettiği artık derilerden ürettiği bebek patiklerinin % 100 doğal olduğunu, ortopedik ve rahatlık açısından sağlık içerdiğini söyledi.

El sanatlarının yaşatıldığı ve dünyanın en küçük çarşısı olarak nam salan Ayakkabıcılar Çarşısı'ndaki mütevazi ve küçük dükkanında el sanatını yaşatmaya çalışan İbrahim usta, 45 yıllık mesleki deneyimini özellikle bebeklerin emrine sundu.

"Tüm vücudun sağlığı önce ayakta başlar" diyen usta sanatkar, toplumun en kıymetli hazinesi olarak kabul ettiğimiz bebekler için üretim yaptığını söyledi.

"Piyasada ok albenili nice bebek ürünleri var. Hiçbirisini kötülemek istemem fakat, görünümden öte çocuk için içerdiği sağlık riskleri baz alınmalıdır. Diğer ürünler üzerine yorum yapmaktan öte, el emeği göz nuru imalatını yaptığımız bu ürünler, kesinlikle doğal ve yumuşacıktır. Bebeklerimizin ayağını kalıba alır gibi değil, bizim patiklerimiz bebeklerimizin ayağının şeklini alır. Yük yapmaz, terletmez, sıcak ve esnek tutar. Bebeklerin doğasına uygundur." diyen İbrahim Kılpelit, ayrıca büyükler ve çocuklar için ayağa özel ortopedik mes imalatı da yaptıklarını bildirdi.



Yıllarca emek verdiği mesleğini, 45 yıldan sonra esnaf olarak icra etmekten öte zanaatkar olarak sürdürdüğünü, yok olmaya yüz tutan mesleğini gelecek kuşağa taşıyıp, bugünün bebeklerinin sağlıklarına biraz daha hizmet edebiliyor olmanın sevincini yaşadığını aktaran İbrahim usta, hazırladığı rengarenk patiklerle arastaya da ayrı bir renk katıyor.