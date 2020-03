‘Bedeli ne olursa olsun devletimizin arkasındayız’

Türk Tarım Orman Sen Çorum Şube Başkanı Necati Gül, Türk milletinin, hükümetin alacağı siyasi ve askeri her kararın, bedeli ne olursa olsun arkasında olacağını söyledi.

İdlib’den gelen şehit haberlerinin ardından yazılı açıklama yaparak Türk milletine başsağlığı, şehitlerimize rahmet ve yaralı askerlerimize şifa dileyen Gül, “İnanıyorum ki Türk milletinin milli gücü, Suriye'nin kuzeyinde huzur ve güvenliği temin edecek, milli bekamız emniyete alınacaktır. İhanet kaybedecek, ordumuz muzaffer olacak, Türk milleti mutlaka kazanacaktır.

Milli varlığımızın devamlılığı ve milli bekamızın güvenliği için Türk milleti, hükümetin alacağı siyasi ve askeri her karar, her uygulama ve her tasarrufun, bedeli ne olursa olsun yanında duracak ve destekçisi olacaktır. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Gün, sorgulama günü değil, devletimizin arkasında sorgusuz sualsiz saf tutma günüdür. Gün, konuşma günü değil, mücadeleye topyekün omuz verme günüdür. Gün, iri ve diri olmak için bir olma günüdür. Ne mutlu Türk’üm diyene.” dedi.