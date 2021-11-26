Bedesten 2022’de bitecek

Tamamlandığında Çorum'un sosyal ve ticaret hayatına önemli katkılar sağlayacak olan Bedesten projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, 211 araçlık çok katlı yer altı otoparkının da yer aldığı proje tamamlandığında şehir içi araç trafiğini ve araç park sorununu da önemli oranda rahatlatmış olacak.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın seçim dönemi taahhütleri arasında yer alan Bedesten projesinde 25 dükkân yer alacak. Ahilik geleneğinin de yaşatılacağı Bedesten projesi 2022 yılında tamamlanarak hizmete girecek.

Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde 4 bin 300 m2 arsaya inşa edilen projeyle, Çorum’a ticari açıdan katkılar sağlayıp, yeraltı otoparkıyla da trafiğin rahatlatılması hedefleniyor.

Projeyle ilgili açıklama yapan Başkan Aşgın, “Bedesten ve yer altı otoparkı projemiz hızla ilerliyor. Şehrimizin adeta silüetini değiştirecek olan bu proje aynı zamanda Çorum'umuza ticari anlamda da önemli katkılar sağlayacak. Bedesten'in içerisinde yöresel yemek lokantaları, el işi ürünler, hediyelik eşyalar gibi şehrin kültürüne katkı sağlayacak 25 dükkân yer alacak. Bununla birlikte 2 katlı ve 211 araç kapasiteli yer altı otoparkı da hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. İnşallah 2022 yılı içerisinde çalışmalarımızı tamamlayacağız.” dedi. (Haber Merkezi)