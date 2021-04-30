Bedesten'de ilk kazma vuruldu

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim dönemi taahhütleri arasında yer alan Bedesten projesinde ilk kazma vuruldu.

Çorum’un silüetine önemli katkılar sağlayacak olan bedesten ve yer altı otoparkı projesinin inşaat çalışmaları başladı. Proje, İnayetullah Camii yanında 4 bin 300 m2 arsaya inşa ediliyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Turhan Candan ve Zübeyir Tuncel ile birlikte Bedesten inşaatında incelemelerde bulunarak müteahhit firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarihi Bedesten projesinin kendisinin seçim vaatlerinden birisi olduğunu hatırlatan Başkan Aşgın, “Biz şehrimizi ilmek ilmek tarihle ve kültürle dokumak istiyoruz. Yaptığımız birçok faaliyet bunun bir göstergesidir. Bu anlamda bırakacağımız en önemli eserlerden biri de burada inşa ettiğimiz Bedesten olacak” dedi.



Tarihçilerden aldıkları bilgilere göre, 1500’lü yıllarda Çorum’da tarihi bir Bedesten olduğunu söyleyen Başkan Aşgın, o yapının yıkılarak günümüze ulaşmamış olması nedeniyle, tarihi Bedesten’i tekrar diriltme düşüncesiyle seçim dönemi projeleri arasında bedesten projesine de yer verdiklerini açıkladı.

Proje hakkında bilgi veren Başka Aşgın, “Bedesten 25 farklı birimden oluşacak. İçerisinde yöresel yemek lokantaları, el işi ürünler, hediyelik eşyalar gibi şehrin kültürüne katkı sağlayacak yerler olacak. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nin hemen yanındaki bu alanın alt katı ise 2 katlı ve 221 araç kapasiteli yer altı otoparkı olacak” dedi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan ihale sonucunda müteahhit firmaya yer teslimi yapıldığını ve çalışmaların vakit kaybedilmeden başlandığını belirten Başkan Aşgın, “Vermiş olduğumuz süre 480 gün. 2022 yılı Ağustos ayında süre sona eriyor. İnşallah süresi içerisinde tamamlanacaktır. Bedesten şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021, 16:36