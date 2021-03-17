Bedesten ve yeraltı otoparkı ihale edildi

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından yapılacak olan Bedesten ile altına yapılacak olan yeraltı otoparkının yapım işi ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın başkanlığında gerçekleşen ihaleye 5 firma katıldı.

Yaklaşık maliyetin 35 milyon 675 bin 388 TL olduğu ihalede Özen-El İnşaat 26 milyon 930 bin TL, Oğulhan İnşaat 27 milyon 819 bin TL, Er-Atlı Yapı 28 milyon 765 bin TL, Tam Yapı Gayrimenkul 29 milyon 495 bin TL, Havza Yapı ise 33 milyon 333 bin 33 TL teklif verdi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından ihale sonucunun taraflara bildirileceği ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 12:01