Bekçiler ‘Başarı Belgesi’ ile ödüllendirildi

Çorum’da olay yerine gitmek için taksi ücretini kendi ceplerinden ödeyen bekçiler ödüllendirildi.

10 Haziran tarihinde Bahabey Caddesi’nde yaşanan kavga olayına yetişmek için taksi tutup, ücretlerini kendi ceplerinden ödeyen bekçilere Vali Mustafa Çiftçi tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS)’ni inceleyen ekipler, Bahabey Caddesi’ndeki bir tekel bayinde silahlı, bıçaklı kavga ihbarı alan bekçilerin 670 metre uzakta olmasına rağmen, taksi tutarak olay yerine hızlı bir şekilde intikal ettiğini gördü. Görüntüleri inceleyen ekipler ayrıca bekçilerin olay yerine yetişmek için taksi ücretlerini kendi ceplerinden ödediğini görünce Çorum Valiliği, halkın huzuru ve güvenliği için çalışma gayreti, özverisi ve mesleğine bağlılığı yönündeki yüksek görev anlayışı sebebi ile kahraman bekçileri, ‘Başarı Belgesi’ ile ödüllendirdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020, 14:32