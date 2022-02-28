Bekir Develi Çorumlularla buluşacak

Çorum Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ünlü televizyon sunucusu ve yazar Bekir Develi, Çorumlularla buluşturuyor. Etkinlik bu akşam saat: 19.00’da Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleşecek.

Şubat ayında her hafta birbirinden güzel etkinlikle Çorum halkını buluşturduklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Şubat ayının son etkinliği olan Bekir Develi ile Bizim Hikâyemiz bu akşam saat: 19.00’da Devlet Tiyatro Salonunda hemşehrilerimizle buluşacak.” dedi.

Kültür ve sanat etkinliklerine Mart ayında da devam edeceklerini belirten Candan, “Etkinliklerimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir.” diye konuştu.



