Bekir Kürkçü vefat etti

Çorum’un tanınmış tarih öğretmenlerinden Ferit Kürkçü’nün oğlu, Uğur Kürkçü’nün kardeşi, İnş.Yük.Müh. Ferit Kürkçü ve Çevre Mühendisliği Öğrencisi Çağla Kürkçü'nün babaları, Dees Yapı muhasebe biriminden Bekir Kürkçü (57), hayatını kaybetti.
Hitit Üniversitesi Erol olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açık kalp ameliyatından çıkamayan Kürkçü, dün öğle namazın müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezarlık’ta toprağa verildi.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler. (Haber Merkezi)