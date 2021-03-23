Bekir Şahin güven tazeledi

Çorum Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KADER)’nin 3. Olağan Genel Kongresi yapıldı.

Geçtiğimiz sene yapılması gereken ama pandemi kısıtlamaları nedeniyle ertelenen kongrede başkanlığa yeniden Bekir Şahin getirildi.

Şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından slayt gösterisi ile dernek çalışmaları anlatıldı. Dernek Başkanı Bekir Şahin de, kanserle mücadelede yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Şahin, “Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Asılla yedek ve üyelerimiz arasında bir fark yoktur, biz bir aileyiz.” diyerek toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Dernek Yönetim Kurulu; Bekir Şahin, Bekir Gül, Halil İbrahim Bolat, Kenan Şen Munise Şahin’den, Denetim Kurulu ise Osman Ak, Yavuz Bozdoğan ve Zeynep Arslan’dan oluştu.