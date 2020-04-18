Bekişler'in karantinası kalktı

Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda 14 gündür karantina altında olan Mecitözü ilçesine bağlı Bekişler Köyü İlçe Hıfzısıhha Kurulu’nun kararı ile karantinadan kaldırıldı.

Mecitözü İlçe Hıfzıssıhha Meclisi’nin 04 Nisan 2020 tarihli ve 2020/9 nolu kararıyla 14 (on dört) gün süreyle karantina altına alınan Mecitözü İlçesi Bekişler Köyünde uygulama sona erdi.

Konuyla ilgili Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ 14 günlük karantina süresi dolmuş olup Toplum Sağlığı merkezi ekiplerince yapılan sağlık kontrolleri sonrasında herhangi bir olumsuz durum olmadığının tespit edilmesi üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi’nin 18.04.2020 tarihli ve 2020/12 nolu kararıyla 18.04.2020 tarihi saat 14.00 itibari ile karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir.”