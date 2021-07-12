Beko Karadervişler dualarla hizmete açıldı

M.BURAK YALÇIN

Emrah Öncel'in işletmeciliğini yaptığı Beko Karadervişler hizmete açıldı.

Yavruturna Mahallesi Kulaksız Sokak Numara 7/B'de(İkinci Bahar Lokantası yanı) hizmete açılan Beko Karadervişler mağazasının açılışına AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, bazı il genel meclisi üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Yapılan kurdele kesiminin ardından işyeri dualarla hizmete açıldı.

Mağaza hakkında bilgi veren Emrah Öncel, geniş ürün yelpazeleri ve en yenilikçi ürünlerini Çorumlular ile buluşturduklarını belirterek, Beko Karadervişler'de beyaz eşyanın yanısıra televizyon, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve ses sistemleri çeşitlerinin de mevcut olduğunu söyledi.

Huawei, lenova, playstation ve JBL markasınında Çorum bayisi olduklarını ifade eden Öncel, "Mağazamız 2 katlı olup, 400 metrekarelik bir alanda hizmet vermektedir. Çorum'un en büyük konsept ve prestijlli mağazasıdır” dedi.

Çeşitli ikramların ardından açılış programı sona erdi.



